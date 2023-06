På trods af tørke: Endnu intet afbrændingsforbud på Fyn

Det er nu 21 dage siden, at det regnede over Fyn.

I weekenden nåede det landsdækkende tørkeindeks endda op på 10 og dermed det højeste niveau på skalaen.

Kommuner på stribe indfører afbrændingsforbud flere steder i landet. Men det betyder ikke, at Beredskab Fyn er klar til at indføre et afbrændingsforbud for fynboerne.

- Det er hævet over enhver tvivl, at det er rigtig, rigtig tørt. Vi holder øje med prognoser og kigger nogle dage frem, når vi finder det nødvendigt at lave et afbrændingsforbud, så vil vi trække kortet. Men vi er der ikke lige nu, siger Kenny Christensen, der er leder af forebyggende afdeling ved Beredskab Fyn.

Det kan dog ikke udelukkes, at der kommer et afbrændingsforbud på et tidspunkt, uddyber han.

De appellere dog til, at man lige tænker sig om en ekstra gang, når man skal have gang i udendørsgrillen eller tænde op i ukrudtsbrænderen.