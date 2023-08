Pernille Weiss ude - Konservative foreslår ny spidskandidat

Konservative har på et pressemøde onsdag præsenteret partiets foreslag til spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet i juni næste år.

Som ventet er fynske Pernille Weiss ikke blandt de indstillede kandidater.

Den fynske politiker fik før sommerferien stor kritik, da tidligere ansatte på hendes EU-kontor i Bruxelles i en intern undersøgelse fortalte om et stærkt belastet psykisk arbejdsmiljø, hvor de blandt andet brugte ord som mobning, ydmygelser og at føle sig truet.

Det fik den konservative partitop til at sætte alt ind på at forhindre Pernille Weiss i at genopstille til valget næste år.

- Det var ikke vores ønske, at vi skulle finde en anden spidskandidat, men det var en nødvendighed.

- Hvis man har en chikanerende og mobbende adfærd, kan man ikke have en post i Konservative, siger Søren Pape Poulsen på pressemødet, der afholdes i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Nyborg.

Partiformanden fortæller, at de i ledelsen har brugt tid på at finde gode, stærke kandidater. De har valgt at indstille tre kandidater, som der skal tages endelig stilling til på det konservative landsråd i september.

Ny spidskandidat er nuværende folketingsmedlem Niels Flemming Hansen, der i dag er formand for Folketingets Europa-udvalg.

Nummer to på listen er det tidligere folketingsmedlem Markus Knuth. Den tredje på listen er Birgitte Bergman, som også tidligere har været medlem af den konservative gruppe i Folketinget.