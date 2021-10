Se billederne: Kældre, viadukter og fodboldbaner står under vand

Opklaring på vej

Efter et par dage med voldsom regn, så ser det ud til, at der er lysere tider på vej. Der forventes dog stadig byger i løbet af torsdagen, og det lavtryk, der har sendt de store regnmængder ind over landet, forventes også at give en del blæsevejr, skriver TV 2 Vejret.

I løbet af eftermiddagen forventes en opklaring fra vest, som kan give mulighed for sol.

Se billederne fra regnvejret på Fyn herunder