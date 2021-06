Efter flere påbud: Byggefirma indstiller arbejdet med seniorboliger

For to uger siden fortalte TV 2 Fyn, at udenlandske håndværkerne boede ulovligt i ni skurvogne på byggepladsen.



Det fik 3F Østfyn til at politianmelde firmaet bag ombygningen, og efterfølgende fik Grønnely flere påbud fra både Arbejdstilsynet og Kerteminde Kommune, der krævede arbejdet stoppet øjeblikket.

Og fredag meddeler firmaet Grønnely, at de nu vil arbejde på at sikre byggepladsen, så denne er klar til at stå ubemandet hen og er sikret mod tyveri og hærværk, indtil arbejdet bliver genoptaget.