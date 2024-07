Tidligere borgmester økonomisk presset - underskud på 41 millioner

Tidligere borgmester i Kerteminde, Hans Luunbjerg, er økonomisk presset.

Bankgælden i hans biogasselskab er på 47 millioner kroner, og kapitalandelen er derfor nedskrevet til 0 i Kejrup Gods, det Luunbjerg-selskab, der ejer biogasselskabet i Hans Luunbjerg-koncernen.

Det fremgår af det netop offentliggjorte 2023-regnskab for Luunbjerg Invest, moderselskabet for Luunbjergs-selskaber og Kejrup Gods.

Luunbjerg Invest hæfter sammen med Kejrup Agro ApS, Kejrup Gods A/S og Hans Jacob Luunbjerg Hovgaard solidarisk for bankgælden i Kerteminde Biogas ApS.

"Det er usikkert hvor stor resthæftelsen for bankgæld efter sikkerheder vil blive, og det er tillige usikkert, hvordan fordelingen mellem kautionisterne vil blive," hedder det i regnskabet for Luunbjerg Invest.



Den 21. juni i år blev der vedtaget en rekonstruktion af Luunbjergs biogasselskab, og på torsdag i næste uge skal et forslag til rekonstruktion drøftes i skifteretten i Odense.



Rekonstruktør Preben Jakobsen fra Gorrissen Federspiel har tidligere sagt til TV 2 Fyn, at - biogasanlægget med den kapacitet, der er angivet i tilladelserne, ikke kan skabe tilstrækkelig omsætning til at løbe rundt, og at anlæggets tilladelser er under genbehandling og afhængigt af en udvidelse for at kunne blive rentabelt.