Kutteren er sat til salg: Far og søn frustreret over torskekvoter

Ulrik Kølle Hansen er også utilfreds med, at fiskernes torskekvoter kun gælder for et år ad gangen.

- Rent erhvervsmæssigt havde jeg ønsket mig, at når man kan lave flerårige kvoter, og man kan lave flerårige genopretningsplaner, syntes jeg det havde været på sin plads, at vi kunne have en kvote, der rakte mere ud i fremtiden end bare et år ad gangen.

Hvorfor lige os?

De to fiskere fra det sydlige Langeland stiller sig uforstående for, hvorfor de skal rammes af så kraftig en kvotereduktion.

- Nu laver man en plan for torskefiskeri. Man har jo ikke lavet en plan for, hvilke andre årsager der kan være (til den lave torskebestand, red.). Vi har prøvet et stop, vi har prøvet at have lukkede kasser, hvor det ikke har hjulpet. Nu snakker man om et sælproblem. Kunne man måske gøre noget der? Hvis man vil gøre noget for torsken, er man nødt til at gå all in, siger Mads Kølle Neperus.