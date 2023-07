Rederi bekræfter tekniske problemer på krydstogt og aflyser

Det 300 meter lange krydstogtskib, der onsdag noget uventet smed anker syd for Langeland, var ramt af tekniske problemer.

Det bekræfter rederiet bag nu overfor TV 2 Fyn.

- Carnival Pride oplever tekniske problemer og har fortaget et uplanlagt stop i Kiel, Tyskland onsdag for at få fortaget reparationer, skriver Carnival Corporation.

Selskabet arbejder på at få afsluttet reparationerne på Carnival Pride hurtigst muligt, så det kan komme tilbage til Dover i England, hvor skibet 9. juli startede sin 12-dages europæiske rundrejse fra.

Onsdag eftermiddag forlod Carnival Pride havet ud fra Langeland og sejlede tilbage til Kiel, hvor det kom fra. Men selvom skibet altså kan sejle, så oplyser rederiet allerede nu, at de gæster, der skulle have været ombord på en ny rundrejse med skibet fredag fra Dover, har fået aflyst deres tur.

Carnival Pride har ifølge rederiets hjemmeside plads til 2134 gæster, mens det bemandes af 930 besætningsmedlemmer.