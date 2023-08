Fynsk døgninstitution brød loven, da 17-årig overfaldt ansat

Den sikrede døgninstitution Egely i Nørre Aaby overtrådte loven, da en 17-årig, som var anbragt på institutionen, overfaldt en ansat tidligere på sommeren. Det skriver DR, efter mediet har fået aktindsigt i en afgørelse fra Arbejdstilsynet.

Overfaldet fandt sted den 2. juni i år, da den ansatte gik tur i gården med den 17-årige. Her gik den 17-årige pludselig til angreb med et stoleben.

Ifølge DR er arbejdstilsynets konklusion, at Egely har overtrådt arbejdsmiljølovens regler om, at ansatte "ikke må arbejde alene, hvis der er en særlig risiko for vold i arbejdet, der ikke kan imødegås".

Egely er en sikret døgninstitution for unge mellem 12 og 17 år. Målgruppen er unge, som er kendetegnet ved at have vanskeligheder som udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger.

Ifølge DR har der været 25 hændelser med vold mod ansatte i løbet af et år. Det fremgår af aktindsigten.