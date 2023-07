Kendt Middelfart-virksomhed bløder mange millioner

Alle fynboer, der kører ad motorvejen forbi Middelfart, kender Fiberline Composites, der fremstiller kompositmateriale til nogle af vindmølleindustrien længste vinger.

Det arkitektonisk intelligente byggeri ligner en bygning, der ligger ned.

Men det gør virksomheden også i overført betydning.

Fiberline har netop offentliggjort 2022-regnskabet, der viser et underskud på 95 millioner kroner før skat og en negativ egenkapital på 4,6 millioner kroner, og de fremtidige forventninger til forretningen ser heller ikke lyse ud.

Fra en milliard i omsætningen forventes et fald på op imod 600 millioner kroner – og et underskud på 85-105 millioner i indeværende år efter skat, fremgår det af ledelsesberetningen.

Selskabets schweiziske hovedaktionær, Gurit Holding, har garanteret at opretholde sine lån i selskabet og yde økonomisk tilskud op til cirka 100 millioner kroner frem mod juni 2024.

Ifølge regnskabet havde Fiberline et rekordstort salg i både 2021 og 2022, men indtjeningen fulgte ikke med og resulterede sidste år i et minus på 52 millioner kroner. Dertil kommer inflation på råvarepriserne, højere energipriser, større materialespild og ugunstige valutabevægelser.

Nedskrivning på skatteaktiver i et datterselskab og manglende mulighed for at omsætte udviklingsomkostninger til indtægter har også påvirket regnskabet.

Fiberline Composites har de seneste to år beskæftiget 291 ansatte.