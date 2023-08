Plads på plejehjemmet? Nu har 90-årige Richard fået besked

For fire dage siden fik 90-årige Richard Hansen besøg af en visitator i sin ældrebolig i Brenderup. Han ønsker sig nemlig en plads på et plejehjem, fordi han er bange for at bo alene. Specielt efter, at han flere gange er faldet og har ligget i timevis ude af stand til at ringe efter hjælp.

Der var planlagt et besøg af en visitator fra Middelfart Kommune i juni, men det blev aflyst af visitator telefonisk få dage før med begrundelse af, at man ikke kunne imødekomme Richards ønske. Efter hans søn insisterede på endnu et møde, og efter Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har fortalt om Richard Hansen, og andre ældres udfordringer med at få en plads på et plejehjem, fik Richard Hansen i denne uge - tre dage efter kommunens andet besøg - en ny besked.

- Visitatoren kom i går og afleverede et brev brev til Richard med besked om, at han nu er skrevet op til en plads på et plejehjem, fortæller sønnen Jens Guldberg.

Han og resten af familien er i dag glade og lettede.

- Det betyder meget for os, og det handler især om tryghed. Nu får han en plads på et plejehjem. Min far har været bange for, at han skulle ligge på sit gulv og dø, Nu kommer han, inden for de næste to måneder, hen et sted, hvor der bliver holdt øje med ham, uddyber Jens Guldberg.