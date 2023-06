Se hele debatten: Hvor skal olde bo? Debat om fremtidens ældrepleje

Husker du 94-årige Else Dinesen fra Assens og 90-årige Richard Hansen fra Middelfart?

To af de ældre, der her på TV 2 Fyn og i Fyens Stiftstidende de seneste dage har fortalt om, hvordan de kæmper for at få adgang til en plads på plejehjem i vores serie "Hvor skal olde bo?"

Onsdag aften debatterede borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd (S), direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup, 80-årige Lilly Jørgensen, ældreaktivist fra Fjelsted og formand for Socialudvalget i Svendborg Kommune, Hanne Klit (S).

Debatten fandt sted hos seniorbofællesskabet Bodilhaven i Bolbro og tog udgangspunkt i TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende aktuelle dækning "Hvor skal olde bo?".

Under debatten blev der blandt andet blive snakket krav til visitation, når man ønsker en plejehjemsplads, hvordan fynske plejehjem fungerer i dag, ensomhed blandt ældre og alternative botilbud.

Se hele debatten herunder.