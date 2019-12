Odeon: Usand forklaring var forsøg på at aflyse "på en pæn måde"

Da Odeon første gang skulle forklare aflysningen af Shen Yun's kinesiske danseshow var begrundelsen, at der var sket en dobbeltbooking.

Den forklaring viste sig at være usand i slutningen af november, og i sidste uge kom en ny forklaring om, at man ønsker at lave om på de arrangementer, der skal være i huset.

Nu er der også kommet en forklaring på, hvorfor Odeon valgte at tale usandt om, at der var sket en dobbeltbooking.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi får et underskud i Odeon, og det er sådan set bevæggrunden for, at det hele udvikler sig som det gør. Det er ikke, fordi vi bliver truet af Kina på nogen måde Jens Belling, bestyrelsesformand for Odeon

Jens Belling oplyser til Jyllands Posten, at forklaringen om en dobbeltbooking i virkeligheden var en pæn måde at aflyse uden at skulle forklare, at det afbrudte samarbejde skyldtes, at den kinesiske gruppe var for "krævende gennem processen" og arrangementet økonomisk urentabelt.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi får et underskud i Odeon, og det er sådan set bevæggrunden for, at det hele udvikler sig som det gør. Det er ikke, fordi vi bliver truet af Kina på nogen måde, siger Jens Belling til Jyllands-Posten.

TV 2/Fyn har kontaktet Odeons direktør Christian Belling og spurgt om han eller bestyrelsesformanden vil uddybe forklaringen, men de har ikke reageret på vores henvendelse.

Useriøse forklaringer

Shen Yun's danske talsmand Benny Brix siger, at han nu har hørt så mange forskellige forklaringer på aflysningen, at han ikke længere kan tage det alvorligt.

- Vi giver omkring 200.000 kroner for to dages leje. Dertil kommer alt det løse. Bespisning, overnatninger i 50 dobbeltværelser. 5000 publikummer og et nyt publikumssegment, som muligvis vil se andre kulturelle tilbud i Odense. Hvis ikke det over to dage kan generere et overskud til Odeon og Odense, så forstår jeg ikke noget længere. Jeg håber, at de kan finde en tredje og mere underholdende begrundelse.

Benny Brix er overbevist om, at den virkelige årsag skyldes pres fra den kinesiske ambassade, eller at Odeon ikke ønsker at lægge sig ud med kineserne.

Shen Yun har tidligere optrådt i Musikhuset i Århus, hvor man modtog et brev fra den kinesiske ambassade, der advarede mod at vise forestillnger med gruppen, som er en del af den forbudte kinesiske Falun Gong bevægelse.

Odeon skal stå skoleret

De skiftende forklaringer fra Odeon fik onsdag et enigt byråd i Odense til at bemyndige kommunens stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen til at indkalde til et ekstraordinært partnerskabsmøde med Odeons ledelse.

Byrådet vil have en forklaring, fordi det samlede forløb "har haft en karakter, der potentielt kan skade både Odeons og Odenses omdømme", hedder det i en udtalelse fra byrådet.

- Jeg har da (de seneste uger, red) taget mig til hovedet mange gange og tænkt, hvordan pokker den her historie kan blive ved med at leve. Nu er der behov for at komme til bunds, så Odeon og byen kan komme videre, sagde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2/Fyn umiddelbart efter byrådsmødet.

