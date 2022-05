Danmarks billigste herregård kan blive din - og så er den fynsk

- Hovedbygningen er en imponerende flot bindingsværksejendom, som for få år siden blev gennemgribende og smagfuldt restaureret for et meget stort beløb, skriver ejendomsmægleren i salgsopstillingen.



Jerstrup Herregårds historie går tilbage til 1300-tallet, og hovedbygningen blev opført i 1719.

Der findes 123 slotte og herregårde på Fyn. Tidligere har fire af dem været med i konkurrencen som Danmarks flotteste.