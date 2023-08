Borgerkrig og fremmedsprog stoppede hende ikke: Håber flere vælger samme vej

Farhia Moha er overvældet af nervøsitet og har en mærkelig fornemmelse i kroppen.

For ikke nok med, at hun står foran døren til det næste store kapitel i hendes liv, så har hun også været meget igennem for at nå hertil.

Det er hendes første arbejdsdag i et job, hun længe har drømt om og kæmpet for at kunne bestride.

- Nu er vi her. Nu kan vi kalde os sygeplejersker, siger 42-årig Farhia Moha.

- Jeg kan slet ikke beskrive følelsen. Jeg fik tårer i øjnene, da jeg fik nålen og kunne kalde mig færdiguddannet sygeplejerske.

- Ræk ud efter hjælp

Det har dog ikke været omkostningsfrit og let for Farhia Moha at indtage sit drømmejob.

Farhia er første og fremmest vokset op under borgerkrigen i Somalia og kom først til Danmark i starten af sine tyvere.

- Det var virkelig hårdt. Det var et helt fremmede land, og jeg havde intet familie her, siger Farhia Moha, der dog fik sig kæmpet ud af ensomheden.

Folk spørger hende tit, hvor hun har viljestyrken fra, og Farhia er ikke i tvivl om, at noget af den kommer fra netop de hårde vilkår, hun har haft i sin opvækst med krig og fattigdom.