Eksperter kritiserer undersøgelse om "syg kultur" i Nyborg

Det, at tidligere ansatte ikke må deltage i og spørgeskemaundersøgelsen og interviews med Komponent, møder nu kritik fra flere eksperter, som TV 2 Fyn har talt med.

- Det er klart, at hvis man vil have det mest sandfærdige billede af, hvordan forholdene har været, så er der ingen grund til ikke at tage tidligere medarbejdere med. Det kan jo være årsagen til, at man er stoppet, siger Kenneth Reinicke, der er lektor for Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.

Samme melding hos professor i politologisk kønsforskning ved Center for Arbejdsmarkedsforskning Carma ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet Anette Borchorst.

- Det er lige præcis dem (tidligere ansatte, red.), de (komponent, red.) ikke får med. Det er et problem, især hvis de har nogle, der netop har sagt op af den grund. Vi ved i øvrigt, at i de grove sager forsvinder folk fra arbejdspladsen. Enten siger de selv op eller bliver sagt op, og tit bliver de også syge, siger Anette Borchorst.



Det er Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), der i samarbejde med Økonomiudvalget i Nyborg Kommune har valgt Komponent til at stå bag undersøgelsen.

Kenneth Muhs, kritikken er blandt andet gået på, at tidligere medarbejdere ikke kan komme til samtale, som de nuværende ansatte kan. Hvorfor kan man ikke det?

- Det, der er vurderingen, er, at man har den mulighed, man har, muligheden for skriftligt at henvende sig. Den næste del er, at man også har en whistleblowerordning, hvor man også kan henvende sig og give sin fortælling med, siger Kenneth Muhs.

Krænkende adfærd til julefrokost

Nyborg Kommune har hyret Komponent til at lave undersøgelsen efter afskedigelsen af vicekommunaldirektør Søren Møllegaard efter krænkende adfærd til en julefrokost i december.