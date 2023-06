Et større selskab må fredag aften vende om ved Restaurant Carlslund i Odense, efter at politiet har afspærret en sikkerhedszone på 150 meter rundt om restauranten.

Det melder TV 2 Fyns reporter på stedet.

Et større selskab skulle nemlig have spist på restauranten fredag aften, men eftersom politiet lige nu er i gang med at undersøge en mistænkelig taske på stedet, kommer det ikke til at ske.