30-årig voldtog pige og opfordrede til drab på politikere

Ved Retten i Odense stod han blandt andet tiltalt for i 2015 at have tiltvunget sig samleje med en dengang 15-16-årig pige. I dette forhold blev han frifundet for voldtægt, men dømt for forsøg.



Til gengæld blev han dømt for flere tilfælde af voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje med pigen "forud for 12. januar 2016", som det hedder i anklageskriftet.

Han fik pigen til at finde sig i overgrebene ved at true med at vise hendes familie, venner og klassekammerater deres korrespondance om seksuelle emner, eller fortælle hvad han havde gjort ved hende.