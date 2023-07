33 fynboer vil være fængselsbetjente

33 fynboer er har søgt ind på uddannelsen som fængselsbetjent på pop up-uddannelsen i Odense.

Det viser en aktindsigt, TV 2 Fyn har fået.

Uddannelsen under Kriminalforsorgen i Odense åbnede for studerende sidste år den 1. august.



Målet med at lave en såkaldt pop up-uddannelsen var at tage et nyt værktøj i brug, hvor man rykkede uddannelserne derhen, hvor der er størst rekrutteringsbehov og -potentiale.

Skal man uddanne sig til fængselsbetjent, foregår det ellers i Birkerød eller Møgelkær - eller i Nykøbing Falster og Køge på endnu en pop up-uddannelse.