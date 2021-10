Axelsen har fået selvtillid af OL-guld - spiller semifinale i Odense

- Det var en hård kamp. Især de sidste og afgørende point i begge sæt. Han havde mere selvtillid.

- Han har altid spillet på et højt niveau, men efter OL har han fået mere selvtillid og er svær at besejre, siger Lee Zii Jia kort efter nederlaget.

Vild jubel

Axelsen jublede vildt efter sejren, selv om det "blot" var en kvartfinale.

Følelsesudbruddet handlede dels om revanchen over Lee Zii Jia, men også om atmosfæren i Odense og følelsen af at spille på hjemmebane, understreger fynboen.

- Sejren betyder meget for mig. Jeg vil have mere af det her. Mit hjemmepublikum er helt fantastisk. For at være helt ærlig, så er det en stor oplevelse at spille her. Jeg har meget familie og mange venner på tribunerne, og jeg vil gerne gøre det godt.