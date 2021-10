Imam fra Svendborg ønsker en islamisk stat

Da TV 2 Fyn ringer til Abu Jihad på et nummer, der er tilknyttet moskéen i Svendborg - blandt andet for at høre, hvilken slags undervisning Team Dawah har modtaget - lyder beskeden, at han er i udlandet og ikke har mulighed for et interview.



Enhver muslim ønsker islamisk stat

Det er dog tidligere lykkedes Ekstra Bladet at få et telefonisk interview med imamen efter længere tids research- og kildearbejde.

Er det din opfattelse, at Team Dawah støtter Islamisk Stat?



- Øhm ... Nej. Ikke hvad jeg ved af, men man kan sige at enhver muslim vil støtte en muslimsk sag i for eksempel Syrien, Irak eller Afghanistan. Altså i det hele taget. Vi taler ikke om at støtte en bestemt gruppe, siger Abu Jihad til Ekstra Bladet.

Kan det være, at de på et ideologisk plan støtter idéen om en islamisk stat?

- Nu må vi lige være ærlige. Enhver muslim vil da gerne have en islamisk stat. Så længe den kører på den rigtige måde og ikke med at dræbe uskyldige mennesker. Så enhver muslim ønsker at have en islamisk stat, som dømmer med sharia. Jeg er også en af dem, lyder det fra Abu Jihad.

PET vurderer Team Dawah som en islamistisk gruppering, der sympatiserer med Islamisk Stat, lød det i begyndelsen af oktober under et retsmøde i Københavns Byret ifølge Ekstra Bladet - og Abu Jihad erkender også, at enkelte af medlemmerne i Team Dawah "kom med nogle mærkelige udtalelser".