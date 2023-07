Blodbank efterlyser blod- og plasmadonorer i Odense

Der er stor mangel på bloddonorer.

Derfor efterlyser blodbanken i Odense lige nu folk, som har lyst til at melde sig som bloddonor.

Hver dag mangler blodbanken omkring 50 tapninger, og i ferieperioden er det særligt svært at tiltrække donorer.

Det er især donationer af blodplasma, der er et kritisk behov for. Blodbanken håber derfor, at flere vil melde sig som blod- og plasmadonorer.

- Vi kan ikke behandle de patienter, som vi har i Danmark.

- For plasma, som vi tapper her i Odense, bliver sendt til Schweiz for at blive lavet til medicin, og så får vi lige præcis det tilbage til Danmark, som vi kan behandle med, siger Elizabeth Hanmann, der er laborant og koordinator hos Bloddonorerne Odense.

Plasmaen bruges til at lave medicin til patienter med nedsat immunforsvar, der kan risikere at dø af mindre infektioner.

- Hvis vi ikke får nok, så kan vi ikke behandle patienterne. Lige nu må vi ud for at købe på verdensmarkedet, tilføjer hun.