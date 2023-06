Er det her olde skal bo? Conny og Ebbe har fundet deres sidste bolig

- Jeg tror ikke vi aflaster hjemmeplejen ved at bo i seniorbofællesskab, men det er heller ikke meningen, at vi skal pleje hinanden her. Det har vi talt om, og der er helt klart en grænse for hjælpen. Jeg tror nærmere, at vi er en aflastning for de pårørende, der også kan være trygge ved, at deres ældre familiemedlemmer har nogle omkring sig, siger han.

To verdener

Både Bodilhaven og Snestrup Have er privatejede lejeboliger, mens seniorbofællesskabet i Gartnerbyen i Odense er en særlig konstruktion, hvor dels et antal almene lejligheder og dels et antal lejligheder ejet af pensionsselskabet PFA, deler fællesarealer og - lokaler.

- Det er to forskellige verdener, der mødes, og det har været svært at enes om tingene. Nogle havde nok håbet på mere fællesskab, men det har været svært at få lavet en samlende forening, siger Lisa Blom, der alligevel er glad for det mindre fællesskab, hun oplever i sin egen opgang.

Men hendes bolig i seniorbofællesskabet er ikke egnet til, at hun kan blive der, hvis hun bliver plejekrævende, mener hun.

- Nej. Jeg har selv været social- og sundhedsassistent, og det her er ikke en decideret handicapvenlig bolig. Så må jeg et andet sted hen, siger hun.

Sidste bolig

Ebbe og Conny Krogaard forestiller sig til gengæld, at Snestrup Have er deres sidste bolig sammen med sommerhuset i Hasmark.