Erkender problemet i forvaltningerne: - Det skal forbedres, og det skal ske hurtigt

En ny rapport udarbejdet af Rambøll efter forespørgsel fra Odense Kommune viser, at der på det specialiserede socialområde er en række ting, som kan forbedres.

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at de tre forvaltninger, der tager sig af netop det specialiserede socialområde, ikke arbejer ud fra de samme mål for borgerne, og det skaber problemer både for forvaltningerne, men også for borgerne.

- Rambølls rapport viser klart, at der er en udfordring for de børn og unge, der går fra en forvaltning til en anden og dermed også fra en lovgivning til en anden. De møder flere bump på deres vej, og de bump er vi nødt til at se på, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- For mig er der ingen tvivl. Børnene og de unge er hovedpersonerne. De skal kunne forvente at mødes med professionalisme og høj faglighed. De skal mødes af fagpersoner, der samarbejder efter samme mål, uanset hvilken forvaltning, de er ansat i, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley (RV).

Hvilke forvaltninger dækker det specialiserede socialområde over Ansaveret for det specialiserede socialområde ligger hos tre forvaltninger i Odense Kommune. Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Se mere

Også beskæftigelses- og socailrådmand Brian Dybro (SF) ser på anbefalinger med stor alvor og mener, at det er et problem, der bør løses hurtigt.

- Det skal forbedres, og det skal ske meget hurtigt. Der står nogle unge mennesker midt i problemet, og forholdende for dem skal forbedres, siger han til TV 2/Fyn.

Til dette tilslutter ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) sig.

- Midt i krydsfeltet mellem særligt to forvaltninger står en borger, som potentielt bliver tabt på gulvet, og ud fra anbefalingerne fra Rambøll er der helt sikkert noget, der skal forandres. Man må tage anbefalingerne til eftertanke, siger Søren Windell.

Forvaltnigens opgave er en gnidningsfri overgang

Rapporten fra Rambøll falder på Odense Kommunes egen forespørgsel, og det har ifølge både Peter Rahbæk Juel og Brian Dybro været godt at få eksterne øjne på det specialiserede socialområde.

- Vi har selv bestilt analysen for at blive klogere og for at finde løsninger. Og jeg er rigtig glad for, at der kommer nogle udefra og beskriver problemerne, så vi kan få dem løst, siger Brian Dybro.

Og anbefalingerne fra Rambøll tager også Søren Widell til sig.

- Vores opgave, som forvaltning, er at gøre overgangen mellem forvaltninger så gnidningsfri som muligt, og her viser anbefalingerne fra Rambøll, at det kan forbedres.

Vil forbedre forholdene frem mod næste budget

I starten af maj kom det frem, at det specialiserede socialområde har hevet et gevaldigt merforbrug med sig på 100 millioner kroner, og det hul i budgettet valgte Odense Kommune at dække med såkaldte demografimidler, som var til overs.

Med Rambølls rapport fulgte der imidlertid en række anbefalinger, som kan være med til at forbedre budgettet i fremtiden. Det mener i hvert fald Peter Rahbæk Juel.

- Forvaltningerne skal lige have tid til at tage rapporten til sig. Herefter har jeg bedt forvaltningsdirektørene om at vende tilbage med et bud på, hvordan man kan forbedre omådet både for borgerne, men også økonomisk, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Inden vi skal lægge budget i efteråret, skal vi have fundet ud af, hvad der skal ændres, så vi får en holdbar løsning, og så borgerne kan være sikre på, at vi gør det absolut bedste, vi kan, siger han.