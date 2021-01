Fire fynske knivstikkerier på tre dage: - Man forventer næsten, der bliver anmeldt endnu et

Fire mænd er de tre seneste dage blevet stukket med kniv på Fyn.

Politikommissær Finn Wegner efterforsker samtlige knivstikkerier. Han mindes ikke, at han før har stået med fire sager på bare tre dage.

- Efter sådan en mærkværdig weekend forventer man næsten, at der bliver anmeldt endnu et knivstik, fortæller han til TV 2 Fyn.

Ifølge efterforskningslederen er der ingen sammenhæng mellem nogle af de fire sager.

- Det virker selvfølgelig voldsomt at håndtere fire sager inden for den samme type kriminalitet på én weekend, men det ville være lige lovlig lystigt at foreslå, at der er en sammenhæng mellem de fire sager, siger Finn Wegner.

De fire sager

Det første knivstikkeri fandt sted på Odense Banegård torsdag aften. Her blev en 18-årig mand stukket i låret. En 17-årig dreng har senere indrømmet at have ført kniven. Han blev efterfølgende varetægtsfængslet.

Fredag kort efter middag blev en 24-årig mand stukket i låret ude foran Vollsmose Torv. Politiets efterforskning tyder på, at personer fra to rivaliserende grupperinger i området var kommet op at slås forud for knivstikkeriet.

Det er ifølge Finn Wegner det eneste af de fire knivstikkerier, der, som efterforskningen ser ud lige nu, har rod i bandekonflikten.

Lørdag aften blev endnu en 24-årig mand stukket i låret. Det blev han, da han steg af bussen ved Vollsmose Allé. Her blev han overfaldet af seks personer, som steg på bussen samme sted som den 24-årige mand.

- Det er usandsynligt, at knivstikket lørdag har sammenhæng med knivstikket fredag, da det 24-årige offer for knivstikket ikke har nogen tilknytning til bandemiljøet, fortæller Finn Wegner. Han oplyser dog i den forbindelse, at man ikke er bekendt med de seks personer bag knivstikkets identitet.

Samme dag blev en 21-årig mand stukket i skulderen på sin bopæl i Middelfart. Gerningsmanden er en 27-årig mand. Ifølge politiets oplysninger var den 27-årige mødt op på adressen i Middelfart for at få udleveret noget, politiet ikke er bekendt med. Da den 21-årige ikke ville give ham det, blev han stukket i skulderen.

Det eneste, de fire sager har tilfælles, er, at der er tale om overfladiske skader på ofrene.