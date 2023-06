Forbrugerråd opfordrer skuffede Tinderbox-gæster til at klage

Har man købt billet til Tinderbox, fordi man kun ville se og høre Black Eyed Peas, anbefaler Forbrugerrådet Tænk, at man beder om at få billetten refunderet.

Det siger en ekspert fra rådet til Ekstra Bladet.

Onsdag skrev TV 2 Fyn, at Tinderbox formentlig vidste i flere uger, at Black Eyed Peas ikke kom til Odense i år, men alligevel fortsatte festivalen med at reklamere for hovednavnet.

Jurist i Forbrugerrådet Tænk Martin Bruun-Houmølle mener, at hvis man kun har købt på grund af Black Eyed Peas, skal man tage kontakt til Tinderbox og bede om at få billetten refunderet.

- Jeg ved godt, at de har booket The Minds of 99 i stedet for, men man kan stille sig selv spørgsmålet, om det er på samme niveau. Så man skal gøre gældende over for festivalen, at lige netop den koncert var hovedårsagen til, at man købte billetten, siger Martin Bruun-Houmølle til Ekstra Bladet.

Han fastslår over for avisen, at man som forbruger får en forringet vare, i forhold til det man har betalt for, og derfor kan man alternativt bede om at få et afslag i prisen.