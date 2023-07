Gik fra tom konto til mangemillionær: - Lykken er mere på grund af konen og børnene end pengene

Der kom en, der kom to, der kom tre

Men herefter gik det pludseligt stærkt. På privatfronten mødte Martin sin nuværende kone Nanna, og de har siden hen fået tre børn. Familien bor i en villa i Odense M.

Parallelt med den voksende familie begyndte der også for alvor at ske noget på arbejdsfronten. Dels fik Martin forskellige jobs i lærer-regi, men hvad der for alvor begyndte at røre på sig, var spilhjemmesiden HLTV.org, som Martin grundlagde med sin makker Per Lambæk tilbage i 2002.

Hjemmesiden rummer alt i nyheder, statistik og resultater som verdensrangslisten fra den globale esport Counter Strike og kårer blandt andet verdens bedste spiller.

- Jeg kan huske, hvordan idéen om at bygge en tv-guide til et relativt nyt computerspil, Counter Strike, fik min krop til at sitre, og jeg tænkte, at det kunne blive kæmpestort.

Det skulle vise sig at være en forudsigelse, der holdt stik. Martin blev direktør for HLTV.org i juni 2016, hvorefter lærergerningen blev lagt på hylden. Efter at have vokset sig stor og stærk gennem 20 år, blev HLTV.org i februar 2020 solgt til Better Collective for den svimlende sum af 267 millioner kroner.