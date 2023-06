Ingen dato på genåbning af letbanen: Undersøger stadig

Odense Letbane ville egentlig have meldt en konkret tidsplan ud for, hvornår letbanen forventes at kunne genåbne, i dag. Det sker dog ikke.

"Vi bevæger os lige nu i et ukendt land, hvor vi ikke helt ved hvad vi støder på undervejs. Vi havde håbet på at melde noget mere konkret ud i dag, men vi har noget der skal undersøges nærmere. Den overordnede tidsplan på seks uger gælder stadig, og vi håber på at komme med en mere konkret dato for genåbningen i starten af næste uge", siger Odense Letbane til TV 2 Fyn.

Letbanen har været lukket på strækningen mellem Ikea og Tarup i over en uge, mens køreledningers forankring i husmure tjekkes. Det sker efter en køreledning faldt ned.