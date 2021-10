Max Fenger sikrer OB point i Silkeborg

Alt tydede ellers på, at Silkeborg skulle snuppe sejren og tage et stort skridt mod en plads i top-6 og mesterskabsslutspillet.

Et kvarter før tid havde Sebastian Jørgensen bragt værterne foran med 1-0, da den 20-årige angriber trak forbi et passivt OB-forsvar på kanten af straffesparksfeltet og lagde bolden i nettet med et flad skud.

Scoringen kom efter Silkeborg havde sat OB under et massivt pres og forsøgt sig flere gange på Hans Christian Bernat i OB-målet.

Bernat blev allerede passeret ti minutter efter pausen, da Nicolai Vallys fik bolden i nettet efter flot Silkeborg-opspil.

OB reddet af VAR

Scoringen fik dog ikke lov til at stå efter et VAR-gennemsyn, da det blev vurderet, at Nicklas Helenius fra en offsideposition fik generet Bernats udsyn i OB-målet.

De fynske gæster havde ikke det store at byde ind med i store dele af kampen, og OB-træner Andreas Alm valgte efter 70 minutter at skifte offensivprofilerne Bashkim Kadrii og Mads Frøkjær ud.

Især Kadrii leder i øjeblikket efter tidligere tiders høje niveau.

Indskifteren Mart Lieder fik bolden over målstregen i overtiden, men forinden blev der dømt frispark på Nicolai Larsen i Silkeborg-målet.

OB fik i de sidste sekunder kæmpet sig til et hjørnespark, hvor Max Fenger skabte fynsk jubel, da han kom højest og fik headet bolden i mål helt ude ved stolpen.

Det uafgjorte resultat betyder, at Silkeborg har 19 point på Superligaens femteplads efter 13 spillerunder. OB har 15 point på ottendepladsen.