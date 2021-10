Narrede ældre fynboer - nu er han udvist

I alt 11 gange lykkedes det, og samlet resulterede bedrageriet i et udbytte på over 900.000 kroner, skriver Ritzau.

Ofte blev der spundet en historie om, at et barnebarn, oldebarn eller en nevø havde brug for penge til en ny bil.

Romeo Nguyen Lam var ikke alene om svindlen. I december sidste år blev han sammen med en kvinde og en anden mand dømt i sagen ved Retten på Frederiksberg.

Som den eneste valgte Romeo Nguyen Lam at anke dommen til landsretten.

Ældre betalte op til 287.000 kroner

Udover ældre mennesker i Odense var ofrene blandt andet fra Fredericia og Glostrup. Flere er i 80'erne, og den ældste er 98 år.

De betalte mellem 15.000 og 287.000 kroner. Nogle gange blev store kontantbeløb hentet i hjemme hos de ældre, hvor personen, der mødte op, påstod at være en kammerat til den unge slægtning.

I andre tilfælde blev pengene overført til de tiltalte via banken.

I alt blev der foretaget 657 opkald. Trioen blev foruden groft bedrageri dømt for forsøg på bedrageri for over 600.000 kroner.

Tidligere dømt for svindel mod ældre

Det spiller ind på strafudmålingen, at Romeo Nguyen Lam i 2018 blev dømt i en anden sag om bedrageri mod ældre mennesker.

Østre Landsret valgte at skærpe fængselsstraffen fra tre år og ni måneders fængsel til fire års fængsel. Til gengæld lempede den udvisningsdommen. I byretten blev han udvist for bestandigt.

Ifølge Romeo Nguyen Lams forsvarer, advokat Anders Rohde, er der ikke andre eksempler på, at personer, der er født og opvokset i Danmark, udvises for økonomisk kriminalitet.

Han vil derfor forsøge at indbringe sagen for Højesteret.