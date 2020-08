Nye åbningstider på barer: - Det er konkurrenceforvridning

Fredag blev folketingets partier enige om en aftale for genåbningens fase fire. Det skete til stor begejstring for barer og værtshuse, men natklubberne er skuffede.

Barer og værtshuse må i den nye aftale holde åbent indtil klokken to om natten, mens diskoteker og natklubber stadig skal holde lukket.

Det er konkurrenceforvridende, mener bestyreren af Boogies i Odense.

Konkurrenceforvridende

Dermed er der ikke udsigt til, at natklubben Boogies i Odense kan åbne før 1. november - medmindre de indretter sig til udelukkende at tage imod siddende gæster.

At der er forskel på beværtninger og diskoteker, er noget, som frustrerer bestyreren Tommy Andresen.

- Vi synes, at det kan være en smule konkurrenceforvridende, at nogle steder nu kan holde åbent til klokken to. Der er masser af gæster, der gerne vil ud om natten, det er jo også derfor, vi er her. At vores kolleger i branchen kan have gæster til klokken to, og vi ikke må, det synes vi er underligt, siger Tommy Andresen.

Han frygter, at forskelsbehandlingen på stederne kan ende med, at gæsterne ændrer adfærd.

- Nogle af vores gæster vænner sig måske til ikke at komme på vores sted. Vi håber da, at gæsterne savner os, og at vi også er der, når de kommer tilbage senere på året, siger Tommy Andresen.

Ikke det samme som Boogies

Hos en af Odenses barer er der anderledes positiv stemning over de nye regler.

- Det er rigtig dejligt, at vi kan holde åbent til klokken to. Vi ved, at folk gerne vil blive længere, siger Nanna Riege Trads, der er barchef på Den Smagløse Café i Odense.

Men hun forstår godt, at der er forskel på de to beværtninger.

- Vi sidder ned, og der er ordnede forhold her, siger hun, mens hun viser rundt i caféens coronatiltag.

- Det er ikke det samme på Boogies, hvor man står og danser tæt. Men mange af vores gæster plejer at gå på Boogies, når vi lukker, og det tror jeg, de savner, siger hun.

På Den Smagløse Café må gæsterne ikke rykke rundt på borde og stole, og de skal sidde ned medmindre de bestiller drikkevarer. Ligeledes er der som så mange andre steder rigeligt med håndsprit, og så er der sat plexiglas op mellem bartender og gæst.

Om de tiltag er nok, når gæsterne får to timer mere at drikke øl i, ved Nanna Riege Trads ikke.

- Jeg ved ikke, om man nogensinde kan garantere, at barer ikke bliver en coronabombe, men vi vil blive ved med at spritte af og være sikre på, at folk holder afstand. Folk er gode til at forstå det, siger hun.

Har tilpasset sig forholdene

Blandt nogle af lørdagens bargæster i Odense lyder det også til, at der er fuld forståelse for de ændrede forhold i by- og nattelivet. De to timer ekstra betyder ikke meget for dem, som TV 2 Fyn møder.

- Jeg er her jo bare for at feste med mine kammerater. Det er jo kun to timer mere, siger Kasper Thor fra Odense.

- Jeg har ikke selv savnet det. Man starter bare tidligere, siger Pippi Groving.

Også på solpladserne ude for Café 47 er der fyldt op med øldrikkende gæster.

- Jeg ved ikke, om jeg har savnet det. Det er fint, når der har været privatfester. Men når det åbner op igen, så har man da savnet det, siger Simon Thuesen fra Odense og fortsætter:

- Vi har haft privatfester klar til efter 24. Så vi har bare tilpasset os forholdende, siger han.