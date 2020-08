FynBus efter nyt krav: - Man kan sammenligne det med billetkontrol

Om en uge bliver mundbind et krav i den kollektive transport på Fyn samt resten af landet. Og det betyder, at trafikselskaberne har pligt til at håndhæve tiltaget.

Den opgave er man positivt stemt for hos FynBus, der står for bustrafikken på store dele af Fyn.

- Jeg tænker, at vi nok skal løse det. Vi vil gerne øge trygheden for de ældre og kronisk syge, og der er ingen tvivl om, at mundbindene giver en tryghedsfornemmelse - det er et ekstra lag af sikkerhed, siger direktør hos trafikselskabet Carsten Hyldborg til TV 2 Fyn.

Sammen med de andre danske trafikselskaber skal FynBus mandag være med til at fastlægge en landsdækkende linje for, hvordan håndhævelsen helt præcis skal forløbe.

Læs også Nyt krav om mundbind i kollektiv transport

Herunder hvordan kontrollen skal foregå, og om der skal være eventuelle konsekvenser, hvis passagerer vælger ikke at følge kravet.

Afgifter kan komme på tale

Hos FynBus har direktøren dog allerede gjort sig tanker om håndhævelsen af det nye krav, der træder i kraft om en uge, 22. august. Carsten Hyldborg regner med, at selve opgaven med at sikre, at folk benytter mundbind eller visir, kommer til at ligge hos de kontrollører, der i forvejen tjekker, om passagererne har en gyldig billet.

- Det er jo egentlig chaufførerne, der er kaptajnen på bussen, men når folk går ind ad alle dørene, kan chaufføren ikke holde øje med, om alle har mundbind på, siger direktøren.

Læs også Mundbind til indkøbspris: Undgå hamstring og handl ansvarligt

Derudover kan der, som han ser det, være flere løsninger på, hvordan det skal håndteres, hvis der er passagerer, der ikke overholder kravet.

- Her kan det også være, at der opstår en ny type konflikter. Det kunne være en mulighed, at man så får en afgift. Men det kan også være, at man bliver sat af ved næste stop, siger direktøren.

- Man kan sammenligne det med billetkontrol. Her er det i sidste ende sådan, at hvis passagererne ikke vil legitimere sig, når de ikke har billet med, så er vi nogle gange i værste fald nødt til at tilkalde politiet.

Benyt de andre døre

Hos FynBus anbefalede man allerede for en uge siden, at folk benyttede mundbind i selskabets busser. Både for chauførrene og de ældre og sårbares skyld.

Læs også Anbefaling af mundbind: Rejsende har taget godt imod

Udover kravet til mundbind eller visir anbefaler FynBus, at passagererne som udgangspunkt benytter dørene længere tilbage i bussen, når de stiger af og på.

- Men det er ikke noget krav, siger Carsten Hyldborg og understreger samtidig, at det i tilfældet af fyldte busser er bedst at bruge den nærmeste dør - også selvom det er fordøren.

Gælder også på stationer

Det nye krav omfatter al kollektiv trafik - herunder både busser, tog, færger, flextrafik og taxaer.

Fra 22. august skal alle over 12 år dermed bære enten mundbind eller visir, hvis de benytter den kollektive trafik eller blot befinder sig på en station. Det samme gælder personalet.

Regeringen har valgt, at tiltaget først skal træde i kraft om en uge, så både passagerer og butikker kan nå at skaffe mundbind nok. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde lørdag formiddag.