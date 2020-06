Nyt forslag mod rygning: Stadig håb om forbud på boldarealer

Det skal være helt slut med at ryge på Odenses boldbaner og idrætsanlæg. Sådan lød et forslag fra den radikale rådmand Susanne Crawley, der i januar blev stemt ned.

Men nu er borgmesterforvaltningen i Odense Kommune klar med en ny og modereret udgave.

Her er der i stedet for et forbud tale om en henstilling til, at der ikke bliver røget på boldarealerne i Odense Kommune. Derudover anbefales det, at der ikke bliver solgt tobak i cafeteriaer eller kiosker.

Og det ser de positivt på hos Kræftens Bekæmpelse.

- Det er superflot og det første skridt i den rigtige retning - men det gør ikke det hele. Hvis man fortsætter i det tempo, tror jeg ikke, kommunen bliver røgfri, siger formanden for lokalafdelingen i Odense, Jesper Rotvig Jensen.

Forslagene er kommet som led i byrådets vision om et røgfrit Odense i 2030. Og derfor undrede det også formanden, da forbuddet blev nedstemt.

- Skal man nå målet, kræver det meget og mange initiativer, og så er det overraskende, at de ikke går all in.

Venter på ny mulighed

Selvom der nu er kommet et nyt forslag på banen, har Susanne Crawley da heller ikke opgivet håbet om at lovgive mod rygning på boldarealerne, fortæller hun.

- Jeg vil gerne have, at der er et totalt rygeforbud, fordi voksne er rollemodeller for børn. Så når voksne står og ryger for eksempel i fodboldklubben - også selvom det er afmærkede rygeområder - er de rollemodeller for børn og sender et signal om, at det er okay at ryge, siger Susanne Crawley.

Derfor vil hun så snart det er muligt stille forslaget om et forbud igen, lyder det.

Det nye forslag indeholder følgende hovedpunkter: Der henstilles til, at der ikke ryges på boldbanearealerne i Odense Kommune.

Der sendes kampagnemateriale mod rygning til alle boldklubber, så der kan hænges plakater op - både udenfor og indenfor.

Det anbefales, at der ikke er salg af tobak i cafeteriaer eller kiosker, der ligger i forbindelse med idrætsfaciliteten (gælder både cigaretter og anden tobak - herunder e-cigaretter og snus).

Det anbefales, at rygning udenfor klubhuset begrænses og afgrænses, så der ikke ryges lige uden for dørene.

Boldklubberne udarbejder en ryge-/tobakspolitik. Det er vigtigt, at foreningens bestyrelse og ledelse er bevidste om, hvorfor de vælger at indføre (nye) rygeregler. Erfaringer viser, at det gør det nemmere at acceptere forandringen, hvis begrundelsen er tydelig.

Det er børnene, vi skal fokusere på

Hos Kræftens Bekæmpelse i Odense vil man dog gerne se effekten af retningslinjerne an.

- Det gode ved tiltaget er, at man taler til folks samvittighed. Men hvis det ingen gennemslagskraft har, håber jeg, at byrådet vil tage det til efterretning og overveje, om der skal lovgivning til for at nå i mål, siger formanden.

Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge, og derfor er det vigtigt at sætte ind steder, hvor der færdes mange børn, fortæller Jesper Rotvig Jensen.

- Det er meget afgørende, for hvis du ser på den voksne del af beflokningen, starter der ikke så mange nye. Vil man, at vi ikke ryger i fremtiden, så er det børnene, vi skal fokusere på. Og det gør man netop med røgfri miljøer, siger han.

"Langt over målet"

Da forslaget om forbuddet var til afstemning i januar stemte Brian Dybro (SF) sammen med Susanne Crawley for. Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og rådmændene Jane Jegind (V) og Søren Windell (K) var imod.

Udover den manglende politiske opbakning mødte forslaget også modvilje fra Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO).

Har kaldte formanden, Henrik Schmidt, det ”langt over målet”.

- Vi er enige i, at vi skal hen og påvirke både børn og unge mennesker til ikke at komme i gang med at ryge, men det mener vi ligger i opdragelsen hjemmefra, sagde han i januar.

Det nye forslag har været i høring hos SIKO og DBU Fyn, der ikke har haft nogen bemærkninger.