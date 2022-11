Odense kan ikke - men Aarhus kan: Sådan kører man letbane i løvfald

Da letbanetogene i Aarhus for første gang skulle køre i efterårsvejr i 2018, voldte det problemer og gav trafikale udfordringer på grund af regn, nedfaldne blade og glat underlag. Samme problemer har man nu i Odense.

Spuler bladene væk med rensemaskine

Aarhus Letbane fik dog løst problemet og har ikke oplevet det i samme omfang siden.

- Vi benytter et produkt, der hedder Alleviate. Det er en slags gel, der påføres skinnerne over en cirka 900 meter strækning fra Kystvejen op ad Nørreport og Randersvej, siger Michael Borre, der er administrende direktør i Aarhus Letbane.

- Her har vi nok Danmarks stejleste bane, op til syv procent stigning, og det var her vi havde problemer i 2018. Vi begyndte at bruge Alleviate i 2019 og har ikke haft problemer siden. Bemærk, at vi først spuler bladene væk, inden vi påfører Alleviate.