Pakkekaos forude: Undgå belastede tidspunkter

Tirsdag bliver eksplosiv Nicolai Sørensen, souschef, OK Plus

Stakkevis af brune papkasser i forskellige størrelser ankom fredag morgen til de fynske pakkeshops. Men det er kun toppen af det isbjerg, der er på vej, mener Nicolai Sørensen, der er souschef hos OK Plus på Sandhusvej i Odense.

Her har man forberedt sig på et stort indryk af pakker i forbindelse med tilbudsdagen Black Friday.

- Vi kan have cirka 800 pakker her, men der går ikke særlig lang tid, før vi rammer det. Så vi har ryddet vores lager for varer for også at have plads til pakker der, siger han.

Læs også V-politiker kalder minister i samråd om flytning af kræftbehandling af børn

Ifølge Postnord bliver der brug for den ekstra plads, da danskerne har skruet op for onlinehandlen under coronapandemien. Her opfordrer man kunderne til at undgå de mest belastede tidspunkter.

- Midt i myldretiden vil der være utrolig mange mennesker i butikken, og det kan være svært at holde afstand. Vi opfordrer derfor til, at flere kunder udnytter ydertidspunkterne, hvor der er færrest mennesker, siger Anette Hansen, distriktschef i PostNord Danmark, i en pressemeddelelse.

Hent dem hurtigt

Black Friday er kun startskuddet til de kommende uger med pakker i store mængder. Ifølge souschefen Nicolai Sørensen vil tanken med stor sandsynlighed ramme et sted mellem 10.000 og 12.000 pakker inden juleaften.

- Folk er hurtige til at komme og hente deeres pakker, og det vil vi selvfølgelig henstille til, at de bliver ved med at være.

Nicolai Sørensen har øget bemandingen. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Coronapandemien har også tilføjet en ekstra dimension til pakkekaosset. Ifølge Nicolai Sørensen har tanken fokus på at ekspederet kunderne hurtigt, så de ikke opholder sig i butikken længere tid end højst nødvendigt.

I år forventes der en stigning på op mod 60 procent i antallet af pakker.

Tirsdag topper det

Selvom der er travlt hos OK Plus på Sandhusvej fra morgenstunden fredag, så skal tempoet op de næste dage.

Fredagens indkøb bliver nemlig leveret hen over weekenden, mens souschefen forventer, at det topper på tirsdag.

- Mandag, tirsdag i næste uge kommer til at blive rigtig, rigtig store. Men i forhold til almindelige forhold kommer hele næste uge til at blive voldsom. Men tirsdag bliver eksplosiv, siger Nicolai Sørensen.

Læs også Kyst- og Lystfiskercenter går et skridt videre med planerne

- Så vi skal løbe stærkt i år, konstaterer Nicolai Sørensen.

Ifølge Postnord vil posthuset i Kvickly Skibhusvej og Føtex Odense City være nogle af de steder, hvor belastningen er størst.