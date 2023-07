Sejlede Europa rundt i et år: - Livet er skrøbeligt, og vi skal bruge vores tid rigtigt

Da børnene kom til, opstod der hurtigt en plan om at stemple helt ud af hverdagens rutiner i et år. For eftersom både Line og Dennis har sejlet meget, var det naturligt for dem at vælge en båd som ramme for deres frihedseventyr.

De gav den fuld gas på job for at spare op til at trække stikket i et år. I juni 2021 var huset lejet ud, jobbene sagt op, og familien stævnede de af Odense havn.

Sygdom og død

Skibet var ladet med Line, Dennis, deres to børn og Lines far. Men også ladet med sorg og savn efter Lines mor, der var død et halvt år forinden efter mange års sygdom og stor bekymring over Dennis' mor, der nu også var blevet syg.

- Vi tog jo ikke afsted så længe min mor var syg, for vi vidste ikke, hvor længe vi havde hende. Men så dør hun, og så tager vi afsted et halvt år efter. Vi var helt klar, og det føltes nærmest som et kald. Det er nu, vi skal gøre det, vi drømmer om, siger Line.

Men da Dennis' mor op til afrejsen pludselig bliver alvorligt syg, rammer det familien hårdt, ikke mindst Line.

- Det var ikke en del af planen. Hun kan ikke blive syg nu. Nu skulle hun tage over for den mor, jeg manglede. Men hun sagde: I skal afsted! Det var der slet ingen tvivl om.