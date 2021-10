Susanne Crawley på usikker grund: Socialdemokratiet dropper forhåndsaftale om rådmandspost

Socialdemokratiet står nemlig til at få et godt valg og kan dermed være godt på vej til at tage rådmandsposten, fortæller Jakob Risbro, der er samfundsredaktør hos TV 2 FYN.

- Selvom formanden siger noget andet, så tror jeg, at Socialdemokratiet alligevel går rundt og har en ret god mavefornemmelse med, hvordan valget kommer til at gå. Derfor vil de gå et vis stykke af vejen for at nappe den anden rådmandspost til sig selv, siger han og fortsætter.

- Så længe jeg kan huske, så har der kun været et radikalt mandat, og det er altså ikke nok til at få en rådmandspost, medmindre man har en helt central position, som den De Radikale har haft. Det, at man først tager snakken på valgnatten, betyder, at Socialdemokratiet kan se, om de kan få et rødt flertal uden brug af De Radikale, og så kan hendes mandat blive meget mindre værd