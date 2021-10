Vollsmose holder øje: Smittetrykket stiger på Fyn

Coronasmitten stiger på landsplan og i flere af hovedstadens kommuner og sogn stiger smitten markant. I Ishøj Kommune ramte incidenstallet 616 med hele 142 nye smittetilfælde mandag.

Her på Fyn går vi heller ikke uden om øgede smittetal med hele fire kommuner, der har et incidenstal på over 100. Det får den lokale Taskforce i Vollsmose til at holde et ekstra vågnet øje med sognet.

- Der har hele tiden været en aktiv og løbende indsats i Vollsmose via Taskforce Vollsmose og CoronaInfo Vollsmose, så når smittetallene stiger på landsplan, er vi opmærksomme på, hvad det kan betyde for området og generelt for tæt bebyggede områder i Odense, skriver Rami Ezzeddine til TV2 Fyn.

Han er leder i Taskforce Vollsmose, hvor der for blot få måneder siden var rigtig travlt med at sænke smittetrykket.

En ny situation

I slutningen af august måtte Vollsmose sogn nemlig lukke ned i otte dage, efter incidenstallet nåede op på over 1.000. Mandag ramte incidentallet 80,67, hvilket er en smule lavere end smittetallet for Odense Kommune generelt. Der er derfor stadig lang vej til den situation, Vollsmoses beboere stod med i sommer.