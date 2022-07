26 Ugens Fyn: Alt du bør vide om denne uge på Fyn

En hel masse deltagere og tilskuere er ankommet til Landsstævnet i Svendborg. Her arbejder 4.000 frivillige for, at stævnet skal blive en succes. Fyns Amts Avis har undersøgt nogle af de mere atypiske jobs, som de frivillige udfører. Men de helt centrale personer til Landsstævnet er gymnasterne, og dem har vi fået lov til at følge helt tæt på.



Se dagbøgerne fra Alberte fra Vejstrup Efterskole, Signe fra Ollerup og Sabrina fra Verdensholdet.

Landsstævnet i tal:

cirka 20.000 deltagere

cirka 50.000 tilskuere

1.500 campingvogne

175.000 måltider

Se flere pudsige tal



På den mere alvorlige side har Landsstævnet, som mange andre store begivenheder, oplevet, hvordan svindlere forsøger at trække interesserede borgere over på falske facebooksider. Se her, hvordan du undgår at blive snydt på Facebook.