Min mening: - Ja til bevarelse af Svendborg Sygehus Akutmodtagelse

Tryghed er velfærd, og det at have to akutmodtagelser til at dække et stort geografisk område som hele Fyn og Øerne er sund fornuft. En Akutmodtagelse er simpelthen for lidt.

Sydfyn og Øerne har krav på ordentlighed og tryghed. Akutmodtagelsen er det vigtigste element i den sammenhæng. Vi vil ikke finde os i lange responstider og utryghed lokalt.

Det er derfor vigtigt at sydfynboerne på åbent grundlag kan vælge et regionsråd der vil kæmpe for Sydfyn og øerne. Det fortjener vi.

Bak op om kampen og underskriftsindsamlingen og husk at stemme den 16. november