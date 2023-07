GOG henter streg i Flensburg-Handewitt

GOG har skrevet en toårig kontrakt med stregspiller Anton Lindskog fra den kommende sæson.

Svenskeren kommer fra den nordtyske klub Flensburg-Handewitt og glæder sig til at spille for de forsvarende danske mestre.

Syv sæsoner er det blevet til for Anton Lindskog i den tyske Bundesliga. De seneste to sæsoner for danskerklubben Flensburg-Handewitt.

Den 29-årige svensker tager efter sommerferien til de danske mestre fra GOG på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at trække i den gule trøje og kæmpe for GOG, lyder det fra svenskeren i en pressemeddelelse som klubben har sendt.

Anton Lindskog har første dag i GOG, når truppen mødes efter sommerpausen den 24. juli.