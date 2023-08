Kvinde og mand kunne være druknet: Politiet roser redningsmænd

En kvinde og mand i starten af 30'erne kunne meget vel være endt i en drukneulykke med dødelig udgang lørdag aften.

Det skriver Fyens.dk, der lørdag aften har talt med Fyns Politi om ulykken ved Vemmenæs på Tåsinge. Lørdag morgen bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck hændelsen.

De to personer var omkring klokken 20.30 sejlet ud i en båd for at sætte garn, da deres båd pludselig tog vand ind, og de endte i havet.

Manden endte med hovedet nedad i vandet, da han var iført waders. Heldigvis endte ulykken dog ikke fatalt.

- Der var nogle borgere, der var årvågen og resolutte og kom ud til de her personer i vandet og fik hjulpet dem, fortæller Milan Holck.

- Der er ingen tvivl om, at hvis ikke de havde reageret, så kunne det være endt meget værre. Det er altid anerkendelsesværdigt, når man handler på, at nogle er i nød.

De to personer var underafkølet og blev kørt til kontrol på Svendborg Sygehus.