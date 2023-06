UCL lukker flere uddannelser på Fyn

Flere uddannelser kommer til at lukke, mens andre bliver overført til andre campusser.

Her bliver laborant- og autoteknologuddannelserne lukket, mens udbuddet af procesteknologuddannelsen i Odense overføres til UCL's campus i Vejle.

Det skriver UCL i en pressemeddelelse tirsdag.

- UCL er sat i verden for at uddanne mennesker, så det bliver aldrig let at lukke uddannelser – heller ikke selvom det efter vores vurdering er nødvendig, udtaler rektor Jens Mejer i pressemeddelelsen.



Beslutningen sker i forbindelse med, at bestyrelsen i UCL tirsdag har besluttet at bygge en ny campus på havnefronten i Svendborg.

Det nye campus skal være ramme for blandt andet lærer-, sygeplejerske- og pædagoguddannelser, lyder det.