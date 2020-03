Dyrene i zoo keder sig uden gæster

Selvom det egentlig er konceptet, at mennesker går en tur i zoologisk have for at kigge på dyrene, kigger dyrene også den anden vej. Det er tydeligt at se under den igangværende nedlukning udløst af corona-krisen.

- Alle dyrene her er vant til, at der kommer folk og kigger på dem, så det er absolut ikke sådan, at de bliver stressede af gæsterne. Faktisk er det lige modsat, sådan at mange af dyrene bliver underholdt af at kigge på gæsterne, fortæller vicedirektør i Odense Zoo, Nina Collatz Christensen under et besøg af TV 2 Vejret.

Nogle dyr er mere reserverede end andre, men for eksempel chimpanserne har normalt en del aktivitet udløst af gæsterne. Når der står skolebørn og kigger ind ad vinduerne, kommer chimpanserne over og kigger lige så nysgerrigt ud.

Chimpanserne holder i det hele taget meget øje med, alt der foregår uden for deres område. De kan kende deres dyrepassere, som kommer med mad, på lang afstand, men særligt deres faste dyrlæge reagerer de på.

- Ham er de altså ikke glade for. Det er tit noget, der gør ondt, forklarer Nina Collatz Christensen.

Giver chimpanserne lidt at lege med

For at underholde chimpanserne, mens der er lukket ned for gæster, har dyrepasserne lagt en masse grene ind til aberne til at lege med.

Også hos løverne kan det mærkes, at der ikke er mange gæster. Tre af løverne reagerer straks, da TV 2 Vejret og vicedirektøren nærmer sig. Normalt ville det ikke få dem til at løfte en pote.

- Det er længe siden, de har set nogen, der ikke er iført dyrepassertøj, siger Nina Collatz Christensen.

Til gengæld giver det klare, lidt kolde vejr god mulighed for at nyde, at solens stråler begynder at få lidt mere magt.

- Det er supergodt løvevejr, siger Nina Collatz og peger på løverne, der tydeligt har søgt hen i de varmeste solkroge. Den meget regnfulde vinter har ikke været noget for dem.

- Det er jo nogle store katte, så det meget våde vejr, kan de ikke så godt lide, siger hun.

Nogen skal jo muge ud

Selvom der ikke er gæster i den store zoologiske have, er alle dyrepasserne stadig på arbejde. Dyrene skal stadig passes, selvom der ikke er nogen til at kigge på.

Fakta TV 2 Vejret har under optagelserne holdt den anbefalede to meters afstand, ligesom udstyr er blevet behørigt afsprittet, og Nina Collatz Christensen selv har iført sig sin mikrofon under TV 2 Vejrets Facebook-live. Se mere

På grund af corona er der taget forholdsregler med at dele dyrepasserne i adskilte hold, og med chimpanserne er der lavet særlige regler for at sikre, at der ikke kommer smitte mellem dyr og mennesker, selvom det normalt ikke ville være et problem.

Chimpanserne er imidlertid så genetisk tæt beslægtede med mennesker, at den zoologiske have vælger ikke at tage nogle chancer.

Smitte i pelsen

Klappegederne, der er de eneste dyr, som gæsterne kan røre ved, blev også lukket ned som noget af det første. Her var det bare risikoen for, at smitte kunne sætte sig i pelsen og blive overført til andre gæster den vej, der var problemet.

Ud over forholdsreglerne og de manglende gæster forsøger dyrepasserne at opretholde en almindelig hverdag for dyrene. Løverne fodres for eksempel fortsat fast onsdag klokken 12, selvom der ikke er gæster til at kigge på.

