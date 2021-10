Galschiøt-skulptur i fare - frygt for at Kina vil smadre den

En af de politikere, der har kæmpet for demokrati i Hongkong, hedder Richard Tsoi, og han siger til mediet The Standard, at han er chokeret over, at statuen er i fare for at blive fjernet.

Richard Tsoi siger, at skamstøtten jo har stået i Hongkong i 20 år, hvilket er temmelig lang tid, og at en uddannelsesinstitution som Universitetet i Hongkong har et ansvar for at bevare historien.

Han siger desuden, at universitetet som minimum må spørge offentligheden og de studerende, før der gøres noget ved kunstværket.

Helligbrøde

Universitetets studerende mødes hvert år 4. juni ved skulpturen for at mindes ofrene i 1989, og der er tradition for, at de studerende gør den ren i forbindelse med mindehøjtideligheden.