Opladelige delebiler kan være på vej: Vil du dele en Tesla med din nabo?

- I starten tænkte vi, at det skulle være små biler. Men selvom det er bæredygtigt og grønt, så behøver det ikke at være discount. Det må gerne være fedt at være hippie, siger Lars Rahbek.

- Her var jeg lidt kæk, for det kunne jo være, at Tesla ville være med?

Han skrev en mail til det amerikanske elbilsselskab Tesla, om de ville være med på ideen om en delebilsordning på Ærø.

Efter bare én time vendte de tilbage, og der er nu indgået et foreløbigt samarbejde.

Hvis interessen for alvor viser sig at være stor på øen, er planen, at øen skal starte med at have tre til fem elbiler til rådighed for beboerne og ikke mindst turister på øen, der nødvendigvis ikke selv har en bil.

Ærø, Fyn og til sidst resten af regionen

Ifølge Lars Rahbek er planen, at delebilerne skal starte med at kunne hentes og bringes i de større byer på øen som eksempelvis Marstal, Ærøskøbing og Søby.

- Vi håber, at det viser en bæredygtighed på alle mulige måder, så vi kan udvide ideen. Vi har en vision om, at vi starter på Ærø, og så tager vi havnene som sejler til og fra Ærø, siger Lars Rahbek, der håber, at projektet i fremtiden vil kunne blive bredt ud til resten af Region Syddanmark.