Politikere samles til ekstraordinært møde om elfærge

Fredag aften samles kommunalbestyrelsen på Ærø til ekstraordinært møde om elfærgen Ellen.

Det bekræfter Ærøs borgmester Peter Hansted (S) til TV 2 Fyn.

Politikerne skal tage stilling til, om hvorvidt færgen Skjoldnæs, der normalt sejler mellem Als og Faaborg, skal indsættes på elfærgens faste rute.

- Vi beslutter at lave en v-sejlads med Skjoldnæs, så vi omstiller færgelejet i Fynshav. Det er forberedt på at kunne omstille, fordi vi vidste, at vi var firstmovers med elfærgen Ellen, siger Peter Hansted (S).

Det er kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune, der står bag Ærøfærgerne. Borgmesteren har forud for dagens møde talt med samtlige i kommunalbestyrelsen.

Her er forventningen, at der indsættes syv daglige dobbelture. Her vil fire dobbeltture være mellem Søby og Faaborg, mens tre vil være mellem Søby og Fynshav, uddyber han.

- Vi vil vurdere, om der er mulighed for at indsætte ekstra ture. Men det skal give mening, så det kigger færgedirektøren på, siger han.

Tirsdag brød en lille del af batterierne i brand, og nu ligger færgen stille, mens undersøgelser er i gang. Søfartsstyrelsen og batterileverandøren arbejder lige nu på stedet for at finde en årsag til branden.

Sejlads med elfærgen genoptages tidligst den 24. juli, men det bliver højst sandsynligt senere, lyder meldingen fra direktøren.

- Der kan godt gå op til to måneder, udtaler Ærøfærgernes direktør, Keld Markmann Møller, til DR.