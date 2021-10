Aktionsgruppe fandt fredet salamander, men har ikke kontaktet kommunen endnu

Fortsætter efter planen

Selv med en henvendelse forventer natur- og miljøchefen dog ikke, at det vil ændre på planen for byggeriet, som hun kalder for en robust plan, der "ikke sådan bare fejes af banen".



- Selvom det skulle vise sig, at stor vandsalamander er i området, vil det ikke have nogen betydning for byggeriet på grunden.

Årsagen hertil er blandt andet, at byggeplanen ifølge Hanne Laursen bevarer den del af grunden, som er væsentlig for ynglen af stor vandsalamander.