Nærbutik tæt på reddet: Landsby hjælper lukningstruet købmand

Lånebeviser

Landsbyens beboere hjælper Anne og Kent Gregersen ved at give lånebeviser på minimum 1.000 kroner. Pengene skal købmandsparret først betale tilbage af om ni år - hvis altså lånegiverne vil have det.

Sandsynligheden for, at der kan samles nok lånebeviser, er Kent Gregersen helt sikker på er ganske stor, for allerede fra morgenstunden fredag har der været mange forbi med store smil og et lånebevis.

- Hvis det lykkes, så skal Anne og jeg drikke et glas champagne og spise en bøf efter indsamlingen er lukket. Og til foråret vil vi gerne fejre vores lokalsamfund med en god gang gadefest, siger Kent Gregersen.

Indsamlingen af lånebeviser løber helt frem til den 28. oktober og målet er at indsamle 1,4 millioner kroner.



- Lige da beløbet blev sagt, blev folk selvfølgelig også stille, og vi havde jo også selv svært ved at sige sådan et stort beløb højt, for det er mange penge. Men da folk hørte om vores plan, så var de straks med på idéen, siger Anne Gregersen.

Planen er først at skifte køle- og frostanlægget ud. Hvis der er råd til mere, vil de skifte fra naturgas til luft-til-luft varmepumpe og derefter er drømmen at få bygget solceller på taget.

- De her tiltag er meget langtidssigtede og vil også kunne sikre os, selvom elpriserne bliver ved med at stige.

- Hvis alt lykkes, kan vi komme til at spare 40 procent på vores elregning, forklarer Kent Gregersen.

Livsnerven i byen

Landsbyens beboere har rakt butikkens ejere en økonomisk hjælpende hånd i form af en låneordning, og indbyggerne i den lille landsby er da heller ikke i tvivl om, hvor vigtig butikken er for byen.

- Alle ved jo, at en købmand i en lille by er livsnerven i byen. Hvis den lukker, så lukker alt andet i byen også med tiden. Det er altafgørende, at der er en købmand i byen, siger Christian Jensen, der dagligt handler Min Købmand i Haastrup.

Beboer Ellen Møller er en af dem, som har hjulpet købmandsforretningen økonomisk. Hun gør det for købmandens skyld - men også sin egen og hele byens for skyld, fortæller hun.

- Det er vigtigt for os, at vi har en købmand, for ellers har vi ikke en skole, børnehave og slet ingen by. Købmanden betyder alt for os, siger Ellen Møller, der til daglig bor i Haastrup.

Dagen derpå i købmandsforretningen er kunderne lettede og glade for, at fremtiden for Min Købmand i Haastrup tegner til at blive lysere.

Det har været en redningsaktion for hele byen, og det har kun gjort byens sammenhold endnu stærkere, fortæller beboer Michael Stokholm:

- Jeg tror virkelig, at det er med til at styrke sammenholdet i byen, som vi allerede har i forvejen.

Butikken i Haastrup har siden starten af september råbt op om stigende elpriser og tidligere takket nej til lån fra staten, der kan dække stigende elregninger.

