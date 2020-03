Jan betaler for manglende rengøring: - Det er en mikrohjælpepakke

Jan Jørgensen fik en idé til, hvordan man i det små kan være med til at holde hånden under de virksomheder, der nu er trængte på grund af coronavirus.

Idéen opstod, da det var tid til at få besøg af rengøringshjælpen. Han aflyste rengøringen, men valgte alligevel at betale for en rengøring, han reelt ikke modtager.

Læs også Corona-jobbank: Over 1.500 står klar til at hjælpe

- Jeg har på mit budget en mand, der kommer og gør rent to gange om måneden, og det er jeg mægtig glad for, men nu i de her corona-tider gav det jo ikke nogen mening, at han kom og gjorde rent. Så jeg ringede og meldte rengøring fra, hvilket han også havde regnet med. Men så sagde jeg, at han bare skulle sende regningen alligevel, fortæller Jan Jørgensen.

Min egen lille hjælpepakke

Jan Jørgensen synes ikke, han spilder pengene, selvom han ikke får gjort rent, for det er ikke penge, han føler, han mister.

- Det var jo penge, jeg havde på mit budget, og så tænkte jeg, at jeg laver min egen lille hjælpepakke på den måde, siger han.

Læs også Mette og Johnny er i tvivl: Må vi arbejde hjemmefra i vores autocamper?

Jan Jørgensen håber, at andre vil tage idéen til sig om at bidrage med det, man alligevel havde budgetteret med at skulle bruge.

- Det kan være, man går til massør en gang om måneden. Det kan være, man går til fysioterapeut eller kosmetolog, eller hvad det nu kan være. Hvis man har de penge på sit budget, så kan man jo lige så godt skyde dem af imod de mennesker, som nu går og har brug for at få de penge og støtte dem lidt på den måde, siger Jan Jørgensen og fortsætter:

- Selvom man så ikke får servicen, så kan man bare lege, at man får noget for sine penge. På den måde gør vi vel en god gerning allesammen.

Man skal ikke tage brødet ud af munden på børnene

De seneste dage har rekordmange danskere meldt sig ledig, som en direkte konsekvens af coronavirus, der rammer mange erhverv rigtig hårdt i øjeblikket.

Jan Jørgensen er programmør og står ikke med det problem. Selv har han prioriteret rengøringshjælp på sit budget. Men han er også godt klar over, at det ikke er alle, der har ekstra penge til at give væk for ydelser, de ikke modtager.

- Det skal de selvfølgelig ikke. Hvis man bliver sendt hjem og ikke får sin løn eller ryger på dagpenge, jamen så kan man selvfølgelig ikke gøre det. Man skal gøre det, hvis man synes, man har plads i sit budget, og man er lige så heldig, som jeg synes, jeg er i det tilfælde her. Man skal jo ikke tage brødet ud af munden på sine børn.

- Lige da jeg fik idéen, synes jeg, den var megagod, men jeg kan da godt se, at der kan være nogle, der tænker, han kan sgu sagtens, men sådan er det ikke tænkt. Det er bare endnu en måde at hjælpe dem på, der måske er kommet i bekneb.

Glad for idéen

Henrik Marcussen er manden, der modtog Jan Jørgensens penge for en omgang rengøring, han ikke leverede. Han driver sit lille rengøringsfirma Max Service i Bogense, og han er glad for Jan Jørgensens initiativ.

Læs også Rundspørge: Ledigheden stiger på Fyn efter coronaudbrud

- Jeg blev da positivt overrasket, må jeg være ærlig at sige. Efterfølgende har jeg tænkt lidt over det, og det er en god ting at kunne hjælpe hinanden på den måde, så de små firmaer får lidt hjælp, siger han.

Omkring 50 procent af Henrik Marcussens privatkunder har afmeldt rengøring som følge af coronavirus, men der er stadig erhvervskunder, der fortsat skal have gjort rent.

Jan Jørgensen er ikke den kunde, der får Henrik Marcussens rengøringsfirma helskindet ud på den anden side af corona-krisen, men idéen er rigtig god, og den må gerne sprede sig.

- Det ville være fantastisk. Det ville jo kunne hjælpe de små handlende, som har brug for hver eneste mønt, der kommer ind, siger Henrik Marcussen.

Lad være med at spare de penge

Jan Jørgensen håber, at andre vil tage idéen til sig og er villig til at bruge lidt penge nu, selvom de ikke får noget konkret for dem.

- Ja, jeg tror da, der er mange af os, der har faste, ikke håndgribelige ting på vores budget, hvor man bare tænker, nå, så sparer jeg de penge i den måned her, men lad være med at spare dem.

Læs også Svært at skelne: Varmestue vil teste udsatte for corona

Jan Jørgensen mener, der er god fornuft i at investere i sin lokale frisør, pizzeriaet på hjørnet eller hvad man nu bruger regelmæssigt, så det også findes efter coronakrisen.

Selv tror han, at Henrik Marcussen nok skal huske ham, når han skal gøre rent hos Jan Jørgensen igen.

- Mon ikke han kunne lokkes til at komme og pudse vinduer en ekstra gang, når vi engang får normale tider igen? Jeg tror, jeg får det tilbage med renters rente på et tidspunkt. Hvis ikke, overlever jeg nok også det, siger Jan Jørgensen.