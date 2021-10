Forstadsby føler sig snydt: Huller i fitnesscentret og pladsmangel i hallen

Så Flemming Holm fra fitness-foreningen er ikke tilfreds.

For eksempel har det regnet ned igennem fitness-foreningens tag de seneste fem år. Men det er først i dette års budget, at der ifølge Flemming Holm er sat penge af til et nyt tag.

- Jeg forstår slet ikke, at det kan tage fem år at finde en million til nyt tag på en kommunal bygning, siger Flemming Holm.

- Hvad styrer politikerne efter?

Ifølge Flemming Holm er det på tide, at politikerne revurderer strategien i forstadsbåndet. Det nytter ikke at satse så ensidigt på Årslev.

- Jeg ved godt, at man traf et valg efter kommunesammenlægningen om at prioritere Faaborg, Ringe og Årslev. Men for mig springer kæden af, når vi her i Nørre Lyndelse kan vise større befolkningsfremgang end Årslev, og alligevel retter politikerne ikke skuden op. Man er jo nødt til at tilpasse sin strategi til virkeligheden. Hvad styrer politikerne egentligt efter? Det kan jeg godt blive i tvivl om, siger Flemming Holm.

Heller ikke lokalrådsformand Erik Nielsen er tilfreds.

- Vi lavede jo en kampagne tilbage i 2012 sammen med kommunen for at tiltrække nogle gode skatteydere fra Odense. Vi ser nu, at den kampagne virkede. Derfor undrer det mig, at politikerne nu vælger at forgylde Årslev, siger Erik Nielsen.

- Vi mangler byggegrunde

Erik Nielsen mener, kommunen bør fokusere på at udvikle hele forstadsbåndet. Ud over Årslev drejer det sig Nørre Lyndelse-Søby og Ferritslev-Allested.

- Når det regner på Årslev, drypper det på Nørre Lyndelse-Søby. Det synes jeg ikke er i orden, siger lokalrådsformanden.